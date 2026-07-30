Χάος στο Ρέθυμνο: Ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίει σε μέτωπο 15χλμ. - Καθηλωμένα τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων

Ανεξέλεγκτη καίει μέχρι και σήμερα (30.07.2026) η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια μάχη τους για να συγκρατήσουν τις φλόγες που ήδη έχουν κάψει γεωργιακές εκτάσεις, σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις. Τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στη φωτιά του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή επιχειρούν 53 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 220 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Οι καταστροφές μέχρι αυτή την ώρα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν περισσότερα σπίτια.

Το πύρινο μέτωπο υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 15 χλμ, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης.