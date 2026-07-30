Κληρώνει για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Πρώτη... πράξη της σεζόν για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, καθώς το πρωί της Παρασκευής (31/7, 11:30) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 1ου και του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης.

Στην αίθουσα Aegean του ξενοδοχείου Athens Marriott θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων (10:00), του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (11:30) και της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (13:00) για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Πιο συγκεκριμένα:

Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων 2026-27 (10:00): Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων για την 1η και 2η φάση της διοργάνωσης. Καλεσμένος ο Νίκος Μπαδήμας, προπονητής του ΑΟ Τρικάλων, της ομάδας που κατέκτησε το τρόπαιο την περυσινή σεζόν.

Superbet Κύπελλο Ελλάδας 2026-27 (11:30): Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 1ου και 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης, με καλεσμένο τον Θανάση Στάικο, προπονητή του ΑΠΟ Ελλάς Σύρου.

Γ΄ Εθνική Κατηγορία 2026-27 (13:00): Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της 1ης φάσης της διοργάνωσης. Από την κλήρωση θα προκύψουν τα παιχνίδια των 10 ομίλων της κατηγορίας. Καλεσμένος ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προπονητής σήμερα του ΠΑΣ Πρέβεζα 2016, ο Κριστόφ Βαζέχα.

* Οι κληρώσεις θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το το Hellenic Football Family, το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.