Ολυμπιακός: Δύσκολα ο Έσε με Ναϊμέγκεν

Ο Σαντιάγκο Έσε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα μετά από κλοτσιά που δέχτηκε στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Άλκμααρ.

Τα πλάνα του για το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν την Τρίτη καταστρώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και δεν ξέρει ακόμα αν θα μπορεί να υπολογίζει στον Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός χαφ δέχτηκε ένα χτύπημα στο φιλικό ματς με την Άλκμααρ και έκτοτε δεν προπονείται κανονικά.

Αρχικά οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μια κάκωση από την κλοτσιά που δέχτηκε, αλλά ο Έσε δείχνει να πονάει και να φοβάται το πόδι του. Η συμμετοχή του θα κριθεί τις επόμενες μέρες.

Από εκεί και πέρα,ο Μανώλης Σάλιακας προπονείται κανονικά, καθώς δεν είχε κάτι σοβαρό, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και ο Κλέιτον, ο οποίος ωστόσο θα μείνει εκτός λίστας για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν.