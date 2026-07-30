Eurobasket U18: Για την υπέρβαση και τα ημιτελικά κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Εφήβων

Η Εθνική Εφήβων αντιμετωπίζει απόψε το απόγευμα (16:30) την Ισπανία για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U18, με στόχο μια σπουδαία πρόκριση και την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων.

Η Εθνική Εφήβων άφησε πίσω της την τεράστια νίκη - πρόκριση κόντρα στην Σερβία το βράδυ της Τετάρτης (29/7) και πλέον επικεντρώνεται στην Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει στο Τρεντίνο της Ιταλίας (16:30) την «Φούρια Ρόχα» με το νικκητή να εξασφαλίζει μια θέση στα ημιτελικά για το Eurobasket u18.

H Ισπανία είναι μία από τις καλύτερες χώρες του φετινού θεσμού, έχοντας την τρίτη καλύτερη επίθεση (86,5π.), τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στις τελικές πάσες, αλλά και τη δεύτερη συγκομιδή στο σύστημα αξιολόγησης.



Η Ελλάδα μετρά έως τώρα στη διοργάνωση δύο νίκες και ισάριθμες ήττες, ενώ, την ίδια στιγμή η «φούρια ρόχας» έχει το απόλυτο των νικών. Στα προημιτελικά, οι Ίβηρες απέκλεισαν με το εντυπωσιακό 99-66 τη Βουλγαρία.