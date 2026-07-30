Από την Τούμπα στην... πρόκριση - Ο ΠΑΟΚ τσεκάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση

ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου πράξη 2η στην Τούμπα (30/7 20:45), με τον Δικέφαλο να ψάχνει το... check in στον 3ο προκριματικό του Europa League.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην καυτή Τούμπα την Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς του 2-3 του Λούμπλιν της Πολωνίας. Έπαθλο μία θέση στον 3ο προκριματικό του Εuropa League, όπου θα συναντηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι - Άντερλεχτ.

Ντεμπούτο για τον Αλέσιο Λίσι στην Τούμπα, ένα γήπεδο που έβλεπε μέσω βίντεο και πλέον θα νιώσει από κοντά. Κάτι που περιμένει καιρό, όπως δήλωσε o Iταλός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ανέστη Μύθου.

Νέα σεζόν, new era και... νέες συνήθειες για τους ασπρόμαυρους που προπονήθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για τελευταία φορά, κάτι που είχε να συμβεί αρκετά χρόνια και σίγουρα έγινε με απόφαση Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός φάνηκε αισιόδοξος και χωρίς άγχος για μία ρεβάνς που μπορεί να κρίνει πολλά ενόψει της ευρωπαϊκής παρουσίας.

Χωρίς τους Τάχα Άλι, Γκρεγκ Τέιλορ και Λούκα Γκουγκεσασβίλι η ασπρόμαυρη αποστολή και το τεχνικό τιμ να σχεδιάζει τα πλάνα του μέχρι την ύστατη στιγμή. Από πλευράς τους οι Ουκρανοί με αρκετά προβλήματα τραυματισμών και με τις συνθήκες καύσωνα να τους επηρεάζει αισθητά.

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προπώληση των ασπρόμαυρων εισιτηρίων, ενώ υπενθυμίζεται πως η Θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας θα φιλοξενήσει φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς οι Ουκρανοί αποφάσισαν να μην βρεθούν στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:45 και θα μεταδοθεί απευθείας και αποκλειστικά από το κανάλι του OPEN. Πρώτος διαιτητής θα είναι ο Πολωνός Σίλβεστρακ, με βοηθούς τους επίσης Πολωνούς Σοκολνίτσκι -Καράσεβιτς. Τέταρτος θα είναι ο Κος με τους Λάσικ-Πάσκεβιτς στην αίθουσα του VAR.