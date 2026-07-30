Η «κατάρα του Ρεθύμνου» – Ξυπνούν μνήμες Βώσσακου με τους 3 νεκρούς δασοπυροσβέστες το 2007

Στο πένθος βυθίστηκε η Ελλάδα για μία ακόμα φορά αφού στην Κρήτη δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν από τις φλόγες με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο καθήκον.

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό πως στο Γύθειο όπου ένας 26χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, ενώ είχε κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, πεσμένος σε σημείο της περιοχής όπου επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Από την αρχική ενημέρωση δεν προκύπτει ότι έφερε εγκαύματα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η νέα τραγωδία ξυπνά μνήμες ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Το ημερολόγιο έδειχνε 11 Ιουλίου 2007. Εκείνη την ημέρα, μία επιχείρηση κατάσβεσης στον Βώσσακο Ρεθύμνου μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν τρεις δασοπυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Όπως αναφέρει το Neakriti ο φριχτός θάνατος των δύο εποχικών πυροσβεστών στην μεγάλη πυρκαγιά της Κρύας Βρύσης ξυπνά μνήμες από την τραγωδία στο φαράγγι του Βώσσακου στο Ρέθυμνο, με το θάνατο τριών δασοπυροσβεστών στις 11 Ιουλίου 2007.

Και τότε η πυρκαγιά μαινόταν ανεξέλεγκτη και οι πυροσβέστες κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση της, όταν μια ξαφνική αλλαγή της φοράς του ανέμου εγκλώβισε τρεις εποχικούς πυροσβέστες.

Το θάνατο μέσα στις φλόγες βρήκαν οι Νικήτας Κορομηλάς, Στέλιος Μαρκάκης και Ηρακλής Τζανάκης.

Για τις ευθύνες για τον θάνατο των ηρωικών πυροσβεστών έγινε δικαστική διερεύνηση και η δίκη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2013 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου.

Το δικαστήριο εξέτασε τις ευθύνες για τον θάνατο των τριών δασοπυροσβεστών και τον σοβαρό τραυματισμό του Μανόλη Μανωλιτσάκη.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για τον επικεφαλής του πεζοπόρου τμήματος και τον υπεύθυνο του γραφείου επιχειρήσεων. Και τους δύο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών με αναστολή, ενώ ο τότε διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου κρίθηκε αθώος.

Σημειώνεται πως κάθε χρόνο, τον Ιούλιο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κρήτης, το σωματείο των πυροσβεστών και οι τοπικές αρχές διοργανώνουν επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο της τραγωδίας.

Στο φαράγγι του Βώσσακου έχει ανεγερθεί μνημείο πεσόντων πυροσβεστών προς τιμήν τους.