H Παλμέιρας απέρριψε πρόταση της Άστον Βίλα για τον Άλαν

Αρνητική απάντηση εισέπραξαν οι «Χωριάτες» στην πρόταση που κατέθεσαν για τον 22χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό Άλαν.

Σύμφωνα με το ESPN, η Άστον Βίλα κατέθεσε επίσημη προσφορά στην Παλμέιρας για την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή, δίνοντας το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι Βραζιλιάνοι, ωστόσο απέρριψαν την πρόταση της Άστον Βίλα, αφού ζητούν ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του ταλαντούχου μεσοεπιεθτικού, που έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του.

Ο Άλαν, έχει καταγράψει 35 συμμετοχές με την φανέλα της Πλαμέιρας σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του έξι γκολ και τέσσερις ασίστ.