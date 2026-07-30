Πειθαρχική διαδικασία από την FIFA κατά της Αργεντινής

Η FIFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) και ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας για σειρά φερόμενων παραβάσεων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, που διεξήχθη στην Ατλάντα, ορισμένοι παίκτες ύψωσαν πανό με το σύνθημα «Las Malvinas Son Argentinas» («Τα Μαλβίνας είναι αργεντίνικα»).

Η FIFA ανέφερε ότι η χρήση ενός αθλητικού γεγονότος για εκδηλώσεις ή διαμαρτυρίες μη αθλητικού χαρακτήρα ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του Πειθαρχικού της Κώδικα.

Το 2014, η FIFA είχε επιβάλει πρόστιμο 20.000 λιρών (26.560 δολάρια) στην Αργεντινή για παρόμοιο πανό που είχαν σηκώσει οι ποδοσφαιριστές της πριν από φιλικό αγώνα με τη Σλοβενία.

Στις υπόλοιπες φερόμενες παραβάσεις κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου περιλαμβάνονται ρατσιστικά ή άλλου είδους διακριτικά συνθήματα και χειρονομίες, καθυστερημένες σέντρες αγώνων, παραβιάσεις των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ακατάλληλα μηνύματα από ομάδες και φιλάθλους, καθώς και αντικείμενα που πέταξαν οπαδοί σε διάφορες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η FIFA κίνησε πειθαρχικές διαδικασίες και κατά αρκετών ποδοσφαιριστών μετά τον τελικό, που διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Ισπανία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση.

Με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα σημειώθηκε σύντομη συμπλοκή, όταν ο μέσος της Αργεντινής, Λεάντρο Παρέδες, έσπρωξε τον Γκάβι της Ισπανίας, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, την ώρα που οι αναπληρωματικοί της πρωταθλήτριας Ευρώπης έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν.

Ο Παρέδες αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για βιαιοπραγία, ενώ ο Ναουέλ Μολίνα δύο. Οι Μολίνα, Τιάγκο Αλμάδα, ο αξιωματούχος της Αργεντινής Ρομπέρτο Αγιάλα, καθώς και ο Γκάβι της Ισπανίας, αντιμετωπίζουν από μία κατηγορία για αντιαθλητική συμπεριφορά.

«Σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA, στους εμπλεκόμενους έχει πλέον δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, μετά την οποία η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA θα εκδώσει την απόφασή της εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε η FIFA.