Μπάνε Πρέλεβιτς στο Fox Prime: «Είναι το χέρι του Θεού και τα... βήματά μου»

Το Grande League Interviews φιλοξενεί τον θρύλο του ΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα στην Κάτια Ταραμπάνκο και τον Σταύρο Κόλκα για το κανάλι του Fox Prime.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς ξετυλίγει το κουβάρι της πλούσιας καριέρας του, πιάνοντας το νήμα από την πρώτη του μέρα στη Θεσσαλονίκη ως παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι και το σήμερα.

Αναφέρεται στα ιστορικά ντέρμπι της πόλης, θυμάται τις ένδοξες βραδιές με τον Δικέφαλο του Βορρά και σχολιάζει την καινούργια εποχή που έχει ανατείλει στο ελληνικό μπάσκετ.

Απίστευτες ιστορίες με:

-> μπόλικο ΠΑΟΚ

-> Ζέλικο Ομπράντοβιτς

-> Ντούντα Ίβκοβιτς και όχι μόνο

σε μια συνέντευξη που δεν χάνεται!

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς στο Fox Prime: