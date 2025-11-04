Ο Ολυμπιακός άξιζε απόλυτα το τρίποντο, ο Μάρτινς έκανε ματσάρα, αλλά η PSV με τον Πέπι στο 93’ έσβησε το όνειρο (1-1) της πρώτης νίκης.

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι από τους Ολλανδούς στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πέπι με δυνατό σουτ εντός περιοχής ισοφάρισε το πανέμορφο τέρμα του Ζέλσον, στερώντας από τον Ολυμπιακό την πρώτη του νίκη στην διοργάνωση. Πλέον, το... έργο της πρόκρισης για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δυσκολέψει για τα καλά, καθώς μετά την συμπλήρωση των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών της League Phase του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μόλις δύο βαθμούς. Από πλευράς τους, οι Ολλανδοί συγκέντρωσαν τον πέμπτο τους βαθμό και θα παλέψουν για την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του θεσμού.

H πρώτη ευκαιρία στον αγώνα ανήκε στους Ολλανδούς με το σουτ του Φίρμαν στο 2' να είναι αρκετά άστοχο. Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο ματς στο 5ο λεπτό με ωραία ενέργεια και σουτ του Μαρτίνς που απέκρουσε ο γκολκίπερ της PSV. Οι Πειραιώτες πίεσαν από τα πρώτα λεπτά την άμυνα των φιλοξενούμενων και τους δυσκόλεψαν την κυκλοφορία της μπάλας. Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης η PSV βρήκε δίχτυα, αλλά ο Σαϊμπαρι ήταν σε θέση οφσάιντ και το τέρμα ακυρώθηκε. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στον αγώνα με σουτ - κεραυνό του Ζέλσον Μαρτίνς από πλάγια θέση, μετά από πάσα του Τσικίνιο για το 1-0! Στο 20' ο Κοβάρ μάζεψε σταθερά το σουτ του Τσικίνιο έξω από την περιοχή. Ένα λεπτό μετά οι Ολλανδοί απείλησαν από μακρινή απόσταση με τον Μαν, αλλά ο Τζολάκης ήλεγχε την κατάσταση.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι στο πρώτο ημίωρο του αγώνα και στο 27' είχαν νέα καλή στιγμή με το σουτ του Τσικίνιο να κοντράρει στα σώματα. Στο 30' η κεφαλιά του Πιρόλα μετά την ωραία σέντρα του Τσικίνιο έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων. Ένα λεπτό μετά ο Τσικίνιο έφτασε μία... ανάσα από το 2-0, αλλά ο Κοβάρ απέκρουσε με υπερένταση το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή! Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τους ερυθρόλευκους όμως να ελέγχουν την κατάσταση και να διατηρούν με σχετική άνεση το υπέρ τους προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Η Αϊντχόφεν ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο μέρος και στο 48' είχε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση, αλλά το σουτ του Πέρισιτς έφυγε λίγο άουτ. Πέντε λεπτά μετά οι Ολλανδοί βγήκαν ωραία στην επίθεση, όμως ο Πιρόλα έβαλε εξαιρετική προβολή στον Τιλ και κέρδισε το άουτ για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματα του στο 61' και μετά από καραμπόλες στην άμυνα των φιλοξενούμενων, η μπάλα στρώθηκε στον Μαρτίνς ο οποίος έπιασε το δυνατό σουτ και η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της PSV. Στη συγκεκριμένη φάση ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού. Στη θέση του πέρασε ο Ντιόγκο Νασιμέντο, πραγματοποιώντας το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Οι Πειραιώτες έψαχναν ένα δεύτερο τέρμα προκειμένου να «κλειδώσουν» τη νίκη, αλλά δεν έβρισκαν την τελική πάσα για γκολ. Στο 72' η Αϊντχόφεν απείλησε μετά από ώρα με το σουτ του Βάνερ να φεύγει λίγο άουτ. Ένα λεπτό μετά ο Ολυμπιακός... απάντησε στην ευκαιρία των Ολλανδών με το δυνατό σουτ του Ποντένσε, να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Κοβάρ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ζέλσον έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Η πρώτη τελική προσπάθεια στην εστία για τους Ολλανδούς ήρθε στο 78' με το πλασέ του Ντριουές να καταλήγει στην αγκαλιά του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη στιγμή για να τελειώσει το ματς, όταν ο Ζέλσον πήρε την πάσα του Νασιμέντο μέσα από την περιοχή, όμως το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ. Στο 89' η προβολή του Νασιμέντο κατέληξε στην αγκαλιά του Κοβάρ. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να βρουν το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Πέπι να σκοράρει μέσα από την περιοχή για το 1-1, «παγώνοντας» το φαληρικό γήπεδο. Μέχρι το φινάλε το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (62′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (73′ Ταρέμι), Ποντένσε (83′ Κοστίνια), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί (83′ Σιπιόνι).

Αϊντχόφεν (Πέτερ Μπος): Κοβάρ, Γκασιορόφσκι, Σχάουτεν, Σαλάχ-Εντίν (68′ Βάνερ), Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπάρι (84′ Μποαντού), Πέρισιτς (68′ Μπαϊρακτάρεβιτς), Μαν (58′ Ντριούς), Τιλ (58′ Πέπι).