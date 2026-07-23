Η κλήρωση της Allwyn Women’s BasketBall League 1 - Πότε είναι τα ντέρμπι

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Allwyn Women’s BasketBall League 1.

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν θα διεξαχθεί στην 5η αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» στην 7η στροφή του πρωταθλήματος να υποδέχεται τον Αθηναϊκό.

Στην 10η αγωνιστική το ματς της ομάδας του Βύρωνα με τις «ερυθρόλευκες».

Αναλυτικά:

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Αθηναϊκός Qualco-Πάνθηρες Καβάλας

Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός

Παναθλητικός-Αμύντας

Άρης-Κρόνος Αγίου Δημητρίου

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Τα ντέρμπι της Allwyn Women’s BasketBall League 1:

5η Αγωνιστική

01/11/2026

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

7η Αγωνιστική

22/11/2026

Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός

10η Αγωνιστική

13/12/2026

Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 της WBL1 ΕΔΩ