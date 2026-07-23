Η κλήρωση της Allwyn Women’s BasketBall League 1 - Πότε είναι τα ντέρμπι

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν θα διεξαχθεί στην 5η αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» στην 7η στροφή του πρωταθλήματος να υποδέχεται τον Αθηναϊκό.
Στην 10η αγωνιστική το ματς της ομάδας του Βύρωνα με τις «ερυθρόλευκες».
Αναλυτικά:
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Αθηναϊκός Qualco-Πάνθηρες Καβάλας
Πρωτέας Βούλας-ΠΑΣ Γιάννινα
Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός
Παναθλητικός-Αμύντας
Άρης-Κρόνος Αγίου Δημητρίου
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Τα ντέρμπι της Allwyn Women’s BasketBall League 1:
5η Αγωνιστική
01/11/2026
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
7η Αγωνιστική
22/11/2026
Αθηναϊκός Qualco-Παναθηναϊκός
10η Αγωνιστική
13/12/2026
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 της WBL1 ΕΔΩ