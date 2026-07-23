Παίδων: Αναχώρηση για την Ιταλία

Η Εθνική Παίδων αναχωρεί σήμερα για το Μπασάνο, όπου θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθί το τριήμερο 24-27 Ιουλίου. Στο τουρνουά θα πάρει μέρος η οικοδέσποινα Ιταλία, η Σλοβενία και η Τουρκία.

Οι αθλητές που συμμετέχουν στην αποστολή είναι οι εξής: Σταύρος Καψάλης, Μάριο Βασίλης Διαμάντης, Γιώργος Μοναμά, Γιάννης Σπανός, Αναστάσιος Ζέρβας, Θανάσης Σπανούλης, Χαράλαμπος Χριστοδούλου, Γιώργος Μπίκης, Μάριος Αναστάσιος Καραβασίλης, Γιάννης Δομπόλης, Ελευθέριος Αδαμόπουλος, Γιάννης Αχινιώτης, Ανδρέας Μπάρλος, Άγγελος Σασλόγλου.

Το επιτελείο της ομάδας απαρτίζεται από τους: Δημήτρη Μισιακό (προπονητής), Δημήτρης Μπουζούλας (β. Προπονητή), Κατερίνα Δελή (β. προπονητή), Δημήτρης Δοξάκης (γυμναστής), Γιώργος Νομικός (γιατρός), Φώτης Τσέπας (φυσικοθεραπευτής), Κωνσταντίνος Μανώλης (team manager).

Το πρόγραμμα του τουρνουά είναι το εξής:

24/7

19.00 Τουρκία-Σλοβενία

21.30 Ιταλία-Ελλάδα

25/7

19.00 Σλοβενία-Ελλάδα

21.30 Ιταλία-Τουρκία

26/7

19.00 Ελλάδα-Τουρκία

21.30 Ιταλία-Σλοβενία

Οι αγώνες του τουρνουά θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της ιταλικής ομοσπονδίας.

Η Εθνική Παίδων θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ U16, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Οραντέα της Ρουμανίας από τις 7 ως τις 15 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο μαζί με τις Ισπανία, Ισραήλ και Γεωργία.

Ευρωμπάσκετ U16 Ανδρών, 7-15/8 Οραντέα, Ρουμανία

Α’ Όμιλος: Σερβία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία

Β’ Όμιλος: Ιταλία, Λετονία, Τουρκία, Τσεχία

Γ’ Όμιλος: Ισπανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Γεωργία

Δ’ Όμιλος: Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία, Βέλγιο