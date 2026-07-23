Ορβόσοβα στο SDNA: «Ο Παναθηναϊκός έχει δυνατότητες να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη»

Η Γκαμπριέλα Ορβόσοβα ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι του φετινού καλοκαιριού με την εθνική Τσεχίας καθώς έπεσε η αυλαία στο VNL. Η Τσέχα διαγώνια μίλησε για τη φετινή της εμπειρία στο VNL αλλά και για τις προσδοκίες που έχει όσον αφορά τη νέα σεζόν και τον Παναθηναϊκό.

Η εθνική Τσεχίας τερμάτισε στη δέκατη θέση στο φετινό VNL πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις και σπουδαίες νίκες με αποκορύφωμα αυτή κόντρα στην Κίνα. Ωστόσο η μεγάλη πρόκληση είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τον Β’ όμιλο να λαμβάνει χώρα στο Μπρνο της Τσεχίας και μάλιστα με την πρεμιιέρα να γίνεται κόντρα στην Ελλάδα.

Η Γκαμπριέλα Ορβόσοβα έκανε τις πρώτες της δηλώσεις σε ελληνικό Μεσο μιλώντας τόσο για την εθνική ομάδα όσο και για τον Παναθηναϊκό στον οποίο θα αγωνίζεται τη σεζόν που έρχεται.

Είχατε ένα πολύ απαιτητικό καλοκαίρι με την εθνική Τσεχίας. Πως αισθάνεσαι μετά από τόσα πολλά και δύσκολα παιχνίδια στο VNL;

Οι πρώτες δύο εβδομάδες δεν ήταν εύκολες. Γενικά το να ταξιδεύεις στην Ασία δεν είναι ποτέ εύκολο για εμάς τους Ευρωπαίους αλλά πετύχαμε κάποιες πολύ σημαντικές νίκες και αυτό έκανε το κλίμα στην ομάδα πολύ καλό.

Στην Ασία λατρεύουν το βόλεϊ. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο θερμή σε σχέση με το Βελιγράδι, σωστά;

Είναι τρελοί για το βόλεϊ. Όλα τα παιχνίδια έγιναν σε γεμάτο γήπεδο και ειδικά όταν παίζαμε με δικές τους ομάδες όπως η Κίνα και η Ταϊλάνδη. Είναι πάντα όμορφο να παίζεις σε γεμάτο γήπεδο.

Πέρυσι ήσασταν η έκπληξη του VNL, νικήσατε ομάδες όπως οι ΗΠΑ και η Τουρκία. Φέτος είχατε την πρόκληση να ξανακάνετε κάτι παρόμοιο;

Ναι, ειδικά την πρώτη εβδομάδα είχαμε πίεση ώστε να κάνουμε κάποιες νίκες και κάναμε την έκπληξη νικώντας την Κίνα, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό.

Ένα καλοκαίρι που έχει και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μάλιστα στη χώρα σας είναι ακόμα πιο πιεστικό; Ή είναι ένα επιπλέον κίνητρο;

Θα έλεγα και τα δύο. Θα παίξουμε στη χώρα μας, μπροστα στο κοινό μας αλλά αυτό είναι και κάτι που φέρνει πίεση καθώς υπάρχουν απαιτήσεις για πολλές νίκες.

Σε λίγους μήνες θα βρίσκεσαι στην Ελλάδα και θα παίζεις αντίπαλη με την αρχηγό της εθνικής σου ομάδας, τη Μλεϊνκοβα. Σου έχει μιλήσει για τα ντέρμπι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού;

Ναι το έχουμε συζητήσει. Χαίρομαι γιατί είναι ένα νέο κεφάλαιο για εμένα και θέλα να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό. Μου έχει μιλήσει και ο Γιάννης Αθανασόπουλος για αυτά τα παιχνίδια αλλά και η Μικαέλα για το πόσο μεγάλοι αντίπαλοι είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ελπίζω να τα πάμε καλά!

Έρχεσαι σε μια ομάδα που κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα και έπαιξε σε ευρωπαϊκό τελικό. Τι προσδοκίες δημιουργεί αυτό;

Κάθε αθλητης θέλει και ονειρεύεται να κερδίσει τα πάντα. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει δυνατότητες να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.