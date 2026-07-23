«Μια ανάσα από τη Σαμπντόρια ο Λυκογιάννης»

Στην Ιταλία μένει ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος φαίνεται πως τα βρίσκει σε όλα με τη Σαμπντόρια.

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σαμπντόρια για δυο χρόνια βρίσκεται ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια και φαίνεται πως καταλήγει στη Σαμπντόρια, με την οποία μιλά το τελευταίο διάστημα.

Οι Γενοβέζοι του πρόσφεραν αρχικά συμβόλαιο για 1+1 χρόνια, με τον Λυκογιάννη να θέλει κλειστό διετές και αυτό αναμένεται να υπογράψει, σύμφωνα με ανάρτηση του Νικολό Σίρα.