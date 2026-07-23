Προγνωστικά Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ: Να βάλει βάσεις για πρόκριση

Η Ντινάμο Κιέβου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην ουδέτερη «Motor Lublin Arena», στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε παρακάτω τα μελετημένα προγνωστικά.

Ανάλυση Ντινάμο Κιέβου

Η Ντινάμο Κιέβου χρειάστηκε να κοπιάσει αρκετά για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ. Η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η ουκρανική ομάδα επικράτησε με 4-2, μετά από δύο παιχνίδια και μία παράταση χωρίς γκολ.

Ανάλυση ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να συνδυάσει τη χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου με την κατάκτηση κάποιου τίτλου. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε μακριά τόσο από το πρωτάθλημα όσο και από το Κύπελλο, ενώ δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League, η οποία οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League.

Δείτε τα προγνωστικά Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ!

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