Χανιά: Κοιμόταν στην παραλία και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει - Κάλεσαν το ΕΚΑΒ και τον ξύπνησαν οι διασώστες

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (23/7) στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν λουόμενοι εντόπισαν έναν άνδρα ξαπλωμένο στην άμμο και θεωρώντας ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του, ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:00, με τους παρευρισκόμενους να ανησυχούν για την κατάσταση του άνδρα και να ζητούν τη συνδρομή των διασωστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι ο άνδρας δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ούτε είχε φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αποκοιμηθεί στην παραλία.

Οι διασώστες τον ξύπνησαν προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάστασή του και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ότι αισθάνεται καλά και δεν επιθυμεί να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό έληξε χωρίς περαιτέρω εξέλιξη, αφού ο άνδρας αρνήθηκε τη μεταφορά του σε νοσηλευτική μονάδα.