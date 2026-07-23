Προκριματικά Ευρώπης: Μπαίνουν στη μάχη με γκολ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα προκριματικά των Europa & Conference League αντίστοιχα.

Η ώρα των προκριματικών έφτασε για τις ελληνικές ομάδες, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να μπαίνουν πρώτοι στον... χορό. Ο «Δικέφαλος» αντιμετωπίζει την Ντινάμο Κιέβου το βράδυ της Πέμπτης (20:00), στη Motor Lublin Arena.

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Η Ντινάμο τερμάτισε 4η στο περσινό πρωτάθλημα και εξασφάλισε την πρόκριση της στα Κύπελλα Ευρώπης. Η σεζόν δεν ήταν ιδανική, καθώς δεν κατάφερε να εμπλακεί στην κούρσα του τίτλου. Έδειξε καλό πρόσωπο στα φιλικά, ζορίστηκε ωστόσο αρκετά κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στον προηγούμενο γύρο της προκριματικής φάσης του Europa League. Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκαν και τα 210 λεπτά των δύο αναμετρήσεων, με τους Ουκρανούς να παίρνουν το εισιτήριο της πρόκρισης στην διαδικασία των πέναλτι.

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Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του μια πολύ δύσκολη σεζόν, όπου δεν μπόρεσε να συνδυάσει τον εορτασμό των 100 του χρόνων με κάποιον τίτλο. Τερμάτισε τρίτος στα playoffs της Stoiximan Super League και ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχώρησε, με τον Ιταλό Αλέσιο Λίσι να παίρνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας. Οι στόπερ Χατζηδιάκος και Ελουστόνδο, ο εξτρέμ Άλι και ο ανασταλτικός μέσος Σανταμαρία είναι οι μεταγραφικές προσθήκες μέχρι στιγμής. Θετική η εικόνα των φιλικών, με νίκες κόντρα σε Μπέβερεν, Βέστερλο και ΑΕΚ Λάρνακας στα τρία πρώτα και την ήττα στις καθυστερήσεις στο πιο πρόσφατο με την Τβέντε.



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Δύσκολο να «μετρήσει» κανείς την κατάσταση των ομάδων αυτή την εποχή, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο να μοιάζει ένα κλικ πιο έτοιμος από την αντίπαλο του. Ακολουθεί η ρεβάνς στην Τούμπα και ο «Δικέφαλος» δεν έχει λόγο να ρισκάρει στο πρώτο ματς. Ισορροπημένο μοιάζει σε γενικές γραμμές, δεν προβλέπεται να ξεφύγει πολύ το σκορ. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Under 4,5 κάρτες & Over 8,5 κόρνερ σε απόδοση 5.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 21:00 για τα προκριματικά του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάκσι στο Fehérvári úti stadion. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 21:00.



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Η Πάκσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του περσινού πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας μια πολύ καλή σεζόν. Έδωσε δέκα φιλικά παιχνίδια στην διάρκεια της προετοιμασίας της, με απολογισμό 5Ν-2Ι-3Η. Το μοναδικό συμπέρασμα που μπορεί να βγει συνολικά, είναι πως πρόκειται για μια ομάδα που αρέσκεται στον γρήγορο ρυθμό και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Δυνατή από τη μέση και μπροστά, προβληματική στη λειτουργία της στα μετόπισθεν.



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Ο Παναθηναϊκός είχε μια ακόμη σεζόν αστάθειας πέρσι και η κατάκτηση της 4ης θέσης ήταν το ταβάνι του. Προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές το καλοκαίρι, τόσο στο οργανόγραμμα του, όσο και στο αγωνιστικό σκέλος. Ο Νίστρουπ ανέλαβε την τεχνική η ηγεσία και οι κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι είναι μέχρι στιγμής εξαιρετικές. Ντε Φράι, Κρίστιανσεν, Τσάπρας, Ράστοντερ, Καμαρά και Φαν Ντόργκελεν είναι οι προσθήκες έως τώρα και αναμένεται συνέχεια. Νίκησε Χέλμοντ, Άγιαξ και Γκρασχόπερς στα τρία πρώτα του φιλικά, ηττήθηκε από την Ραπίντ Βιέννης στο τελευταίο.



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Η Πάκσι ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία της, έδωσε τα υπερδιπλάσια φιλικά και δεν άλλαξε πολύ το ρόστερ της. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να βρει πατήματα. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Να σκοράρει ο Τεττέη & Under 3,5 οφσάιντ σε απόδοση 4.75 στο Bet Builder της Stoiximan.

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