Βλάχος: «Στο τέλος δυσκόλεψαν τα πράγματα αλλά ήταν δίκαιο που κερδίσαμε» (vid)

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας πόλο, Θοδωρής Βλάχος, έκανε δηλώσεις μετά τη νίκη με 14-13 κόντρα στο Μαυροβούνιο και την πρόκριση της Ελλάδας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική ομάδα πόλο επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Από το 05:41 του πρώτου οκταλέπτου μέχρι και το τέλος του αγώνα, η «γαλανόλευκη» κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα και παρά την πίεση του Μαυροβουνίου, ο τερματοφύλακας της Ελλάδας, Παναγιώτης Τζωρτάτος, κατάφερε να κρατήσει όρθια την Εθνική, που εν τέλει κέρδισε με 14-13 και προκρίθηκε στους «4» του World Cup.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, μίλησε για τον αγώνα, αλλά και για τον πολύ μεγάλο ημιτελικό που έρχεται κόντρα στην Ιταλία.

«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι δύσκολο, αξίζαμε τη νίκη. Στο τέλος δυσκόλεψαν τα πράγματα αλλά ήταν δίκαιο που κερδίσαμε. Ένας ημιτελικός είναι πάντα ένας ημιτελικός. Με την Ιταλία γνωριζόμαστε πολύ καλά και παίζουμε αντίπαλοι τουλάχιστον μία με δύο φορές κάθε χρόνο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι κα να βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό».