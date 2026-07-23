Κόντρα στην παράδοση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (23/7) για 12η φορά ουκρανική ομάδα - Η «σταθερή συνάντηση» και το ρεκόρ του ΠΑΟΚ.

Αποστολή στην Πολωνία

Σε ουδέτερη έδρα θα κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα φέτος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει την ουκρανική Ντιναμό Κιέβου σήμερα (23/7 20:00 ώρα Ελλάδος) στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η Ουκρανία δεν ξυπνά και τις καλύτερες μνήμες στους ασπρόμαυρους, οι οποίοι μετρούν ρεκόρ 2 νίκες 5 ισοπαλίες και 4 ήττες κόντρα σε έξι διαφορετικές ομάδες. Παράλληλα, από τον ΠΑΟΚ έχουν περάσει και τρεις Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, που μάλιστα συνυπήρξαν την περίοδο 2018-19 στο ασπρόμαυρο ρόστερ.

Από τον Χατσερίδι στον Σάκχοφ

Ξεκινώντας από τον πιο «γνωστό» παίκτη από την Ουκρανία που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, αυτός είναι αναμφίβολα ο Έβγεν Σάκχοφ. Ο διεθνής μέσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2016 από τη Ντνίπρο και παρέμεινε για τρεις σεζόν, αποτελώντας βασικό «γρανάζι» της μεσαίας γραμμής. Κατέγραψε 117 συμμετοχές, 21 γκολ και 7 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος του 2018/19 και τριών Κυπέλλων Ελλάδας.

Για μία σεζόν με την ασπρόμαυρη φανέλα αγωνίστηκε και ο Εβγέν Χατσερίδι και συγκεκριμένα τη σεζόν 2018-19, πραγματοποιώντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ακόμα μικρότερο πέρασμα για τον Ιλία Μαρκόφσκι, ο οποίος το 2018 αποκτήθηκε από τη Ρούνταρ της Σλοβενίας και μετά από δύο χρόνια αποχώρησε για το Παραλίμνι της Κύπρου.

ΠΑΟΚ vs Ουκρανοί, μία γνώριμη συνάντηση τον 21ο αιώνα

12ο παιχνίδι θα είναι το σημερινό του ΠΑΟΚ απέναντι στους Ουκρανούς. Έξι διαφορετικές ομάδες και μία κακή προϊστορία, την οποία θέλει να «σπάσει» σήμερα ο Δικέφαλος.

Το μακρινό 1976-77 ήταν η πρώτη «συνάντηση» κόντρα ξανά στη Ντιναμό Κιέβου, το τότε μεγαθήριο του ποδοσφαίρου της Σοβιετικής Ένωσης, με τους Ουκρανούς με δύο νίκες (4-0 και 0-2) να παίρνουν την πρόκριση στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις χρονολογούνται όλες τον 21ο αιώνα και συγκεκριμένα την τελευταία 20ετία. Σεζόν 2005-06 και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στον προκριματικό γύρο του UEFA τη Μέταλουργκ Ντόνετσκ. Το 1-1 στην Τούμπα άφηνε τα πάντα ανοιχτά, με την πρόκριση να βάφεται ασπρόμαυρη μετά το 2-2 της Ουκρανίας, χάρη στον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ.

Μάλιστα, την ίδια σεζόν στον όμιλο της διοργάνωσης και στην πρώτη αγωνιστική οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, γνωρίζοντας την ήττα στην Ουκρανία με 1-0.

Μία εξαετία αργότερα, τη σεζόν 2011-12 και στα πλέι οφ του Europa League, ο Δικέφαλος αντιμετώπισε την Καρπάτι Λβιβ, παίρνοντας την πρόκριση μετά το 2-0 της Τούμπας και το 1-1 του Λβιβ για τον τότε όμιλο και τα ιστορικά παιχνίδια με την Τότεναμ στο White Hart Lane.

Νέα ομάδα και Champions League τη σεζόν 2013-14 κόντρα στη Μέταλιστ από το Χάρκοβο, με τον ΠΑΟΚ να προκρίνεται μετά την αποβολή των Ουκρανών για στημένους αγώνες. Η τελευταία συνάντηση ήταν απέναντι σε μία ακόμα ομάδα από το Ντόνετσκ, την Ολιμπίκ με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν την πρόκριση. 2-0 στην Τούμπα, 1-1 στην Ουκρανία για την τότε ομάδα του Στανόγεβιτς, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει μετά από λίγες μέρες οδυνηρό αποκλεισμό απ' την Έστερσουντ.

Με τις δύο αναμετρήσεις κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα φτάσει τους 13 αγώνες κόντρα σε Ουκρανούς, την τέταρτη πιο «αγαπημένη» χώρα μετά τις Ολλανδία (18), Ισπανία (17) και Ιταλία (14). Ακολουθούν Γερμανία και Γαλλία με 13 συναντήσεις η κάθε μία.

