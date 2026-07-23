Μάτι 8 χρόνια μετά: Το βίντεο που ανατριχιάζει - Γύρισε να σώσει τη γάτα του και τον κύκλωσαν οι φλόγες

Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω της 104 νεκρούς και σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Κι όμως, ορισμένα βίντεο από εκείνη τη μοιραία ημέρα εξακολουθούν να κόβουν την ανάσα.

Ανάμεσά τους, το συγκλονιστικό ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που η πύρινη λαίλαπα περνά πάνω από ένα σπίτι, με τον ιδιοκτήτη του να βιντεοσκοπεί τις δραματικές στιγμές, έχοντας βγει έξω για να σώσει τη γάτα του.

Οι εικόνες, ακόμη και σήμερα, είναι σοκαριστικές και θυμίζουν τη μανία της φωτιάς που μέσα σε λίγα λεπτά κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της.

Ο άνδρας φωνάζει στο τρομαγμένο γατάκι και επιχειρεί να το πάρει αγκαλιά, ενώ γύρω τους πνέουν άνεμοι 80 και 90 χιλιομέτρων ανά ώρα, μεταδίδοντας με αστραπιαία ταχύτητα την πυρκαγιά, τόσο στα πεύκα όσο και στη χαμηλή βλάστηση.

Λίγο αργότερα το κινητό πέφτει στο έδαφος και ακούγονται τα αγκομαχητά του ανάμεικτα με τον ήχο του ανέμου και της φωτιάς.

Ο άντρας κατάφερε τελικά να βγει ζωντανός από την πυρκαγιά.

Πηγή: protothema.gr