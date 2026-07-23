Κι επίσημα στην Παρτιζάν ο Παγιόλα

Παίκτης της Παρτιζάν αποτελεί κι επίσημα ο Αλεσάντρο Παγιόλα, όπως ανακοίνωσε η σερβική ομάδα.

Νέα σελίδα στην καριέρα του Ιταλού άσου, που αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια και θα συνεχίσει στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτιζάν.

Ο Παγιόλα αρχικά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ήταν κοντά στον Ερυθρό Αστέρα, όμως στη συνέχεια η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια έκανε την ανατροπή και απέκτησε τον παίκτη.

Ο Ιταλός άσος τη φετινή σεζόν στην Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια μέτρησε 4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, χάνοντας το φινάλε της περιόδου με πρόβλημα στον μηνίσκο.