Κι επίσημα στην Παρτιζάν ο Παγιόλα

Νέα σελίδα στην καριέρα του Ιταλού άσου, που αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια και θα συνεχίσει στη Σερβία για λογαριασμό της Παρτιζάν.
Ο Παγιόλα αρχικά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ήταν κοντά στον Ερυθρό Αστέρα, όμως στη συνέχεια η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια έκανε την ανατροπή και απέκτησε τον παίκτη.
Ο Ιταλός άσος τη φετινή σεζόν στην Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια μέτρησε 4 πόντους και 4,2 ριμπάουντ, χάνοντας το φινάλε της περιόδου με πρόβλημα στον μηνίσκο.
Iz crno-bele Bolonje u crno-beli Beograd! Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa Alesandro Pajola, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!✊🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 23, 2026
Bek koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 10 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao EuroCup, FIBA Ligu… pic.twitter.com/h4Qy3PuIbc