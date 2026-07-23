Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσαν Αντεγέμι οι «Μπλαουγκράνα» (vid)

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καρίμ Αντεγέμι, με τον 24χρονο να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2031.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, με τους «Μπλαουγκράνα» να προχωρούν σε επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Γεννημένος στο Μόναχο στις 18 Ιανουαρίου του 2002 από Νιγηριανό πατέρα και Ρουμάνα μητέρα, ο Αντεγέμι είναι έτοιμος να δώσει στη «Μπάρτσα» ένα επιθετικό προφίλ που αναζητούσαν οι Καταλανοί.

Η επανένωση με τον Χάνσι Φλικ

Όταν ο Αντεγέμι αγωνιζόταν στη Σάλτσμπουργκ, την πρώτη του επαγγελματική ομάδα, αφού πέρασε από τις ακαδημίες των Forstenried, Μπάγερν Μονάχου και SpVgg Unterhaching, ο νυν προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ήταν εκείνος που του έδωσε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα ανδρών της Γερμανίας.

Έτσι, με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ευελιξία, ο Καρίμ Αντεγέμι μετακομίζει από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Μπαρτσελόνα, όντας μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις των «Μπλαουγκράνα» ενόψει της νέας σεζόν.