Νέα σελίδα στην εθνική Γερμανίας: Παρουσιάζεται την Παρασκευή ο Κλοπ

Ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας και η παρουσίασή του θα γίνει την Παρασκευή (24/7) από την Ομοσπονδία.

Σε ένα εποχή ετοιμάζεται να μπει η εθνική Γερμανίας, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αναλαμβάνει το τιμόνι. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ τα έχει βρει σε όλα με τη γερμανική Ομοσπονδία, ενώ ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια που προκαλεί η συνεργασία του με τον όμιλο Red Bull.

Ο Κλοπ θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030 με τη «Μάνσαφτ» και θα παρουσιαστεί επίσημα την Παρασκευή (24/7) στις 12:00, όπως ενημέρωσε το Sky Sport.

Η Γερμανία του Κλοπ θα βρεθεί σύντομα στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (2ος) της League A του Nations League.

Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.