Νέα σελίδα στην εθνική Γερμανίας: Παρουσιάζεται την Παρασκευή ο Κλοπ

Σε ένα εποχή ετοιμάζεται να μπει η εθνική Γερμανίας, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αναλαμβάνει το τιμόνι. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ τα έχει βρει σε όλα με τη γερμανική Ομοσπονδία, ενώ ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια που προκαλεί η συνεργασία του με τον όμιλο Red Bull.
Ο Κλοπ θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030 με τη «Μάνσαφτ» και θα παρουσιαστεί επίσημα την Παρασκευή (24/7) στις 12:00, όπως ενημέρωσε το Sky Sport.
Η Γερμανία του Κλοπ θα βρεθεί σύντομα στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (2ος) της League A του Nations League.
Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:45 στη Γερμανία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Γερμανία στην έδρα της, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
🚨💣 JÜRGEN KLOPP IS BACK! Revealed on Sunday, now official: Klopp will be unveiled as Germany’s new head coach tomorrow.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2026
LIVE on Sky Sport News: He will be presented at 11:00 CEST on Friday. Before that, he will sign his contract until 2030.
It also confirms what we’ve been… pic.twitter.com/6GeKnvyil1