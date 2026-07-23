Ηρακλής: Στο προσκήνιο οι Γιαννόπουλος και Στάθης

Αν και βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, σημειώνονται αλλαγές στο οργανόγραμμα της «κυανόλευκης» ΠΑΕ, μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.
Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννη Αμανατίδης αποτελούν παρελθόν και όλα δείχνουν πως ο Γηραιός έχει εντοπίσει τα πρόσωπα που θα τους αντικαταστήσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, απομένουν τα διαδικαστικά προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία με τον Τάκη Γιαννόπουλο, ο οποίος θα ηγηθεί του μεταγραφικού πλάνου του Ηρακλή.
Παράλληλα, ρόλο αναμένεται να αναλάβει και ο Γιάννης Στάθης, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ισχυρό άνδρα των «κυανόλευκων».