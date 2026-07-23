Ηρακλής: Στο προσκήνιο οι Γιαννόπουλος και Στάθης

Προ των πυλών του Ηρακλή βρίσκονται οι Τάκης Γιαννόπουλος και Γιάννης Στάθης, προκειμένου να αναλάβουν ρόλο στον μεταγραφικό και διοικητικό σχεδιασμό της ομάδας.

Αν και βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, σημειώνονται αλλαγές στο οργανόγραμμα της «κυανόλευκης» ΠΑΕ, μετά από απόφαση του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννη Αμανατίδης αποτελούν παρελθόν και όλα δείχνουν πως ο Γηραιός έχει εντοπίσει τα πρόσωπα που θα τους αντικαταστήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απομένουν τα διαδικαστικά προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα η συμφωνία με τον Τάκη Γιαννόπουλο, ο οποίος θα ηγηθεί του μεταγραφικού πλάνου του Ηρακλή.

Παράλληλα, ρόλο αναμένεται να αναλάβει και ο Γιάννης Στάθης, με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ισχυρό άνδρα των «κυανόλευκων».