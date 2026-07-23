Έπιασε ο πόνος την ΕΟΚ και ζητάει δύο Ελληνες στην πεντάδα!

Και ξαφνικά την ΕΟΚ την έπιασε ο πόνος για τους Έλληνες παίκτες και ζητά την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο στην πεντάδα στην Stoiximan Greek Basketball League.

Η Ελληνική Ομοσπονδία θυμήθηκε το μέλλον του Έλληνα παίκτη κι εμφανίστηκε αρνητική στη συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ αναφορικά με την αύξηση των ξένων αθλητών.

Κάπου εκεί λειτούργησε το... ελληνικό φιλότιμο και η ΕΟΚ πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο γηγενών παικτών στην πεντάδα.

Την ΕΟΚ στη συνάντηση εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής της, Ντίνος Σβερκούνος, που τόνισε: «Η Εθνική U20 τα τελευταία 4 χρόνια έχει 2 τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες. Υπάρχει μια "δεξαμενή" 50-60 παικτών που περιμένουν την ευκαιρία να παίξουν και να εξελιχθούν στο επαγγελματικό επίπεδο.

Η ΕΟΚ ήδη κάνει τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή τη κατεύθυνση στην Elite League. Το ίδιο πρέπει να κάνει η GBL. Να τους δώσει την ευκαιρία για το καλό της Εθνικής ομάδας. Γιαυτό το λόγο και όχι μόνο για αυτόν φυσικά είμαστε αντίθετοι στην αύξηση του αριθμού των ξένων παικτών. Το αντίθετο μια πολύ καλή πρόταση θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή στη πεντάδα δύο Ελλήνων παικτών. Αυτό θα δείξει ότι οι επαγγελματικές ομάδες ενδιαφέρονται για τον Έλληνα παίκτη και την Εθνική ομάδα».

Και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση μόνο η συζήτηση της αλλαγής του αριθμού του ξένων χωρίς αυτό να εντάσσεται σε ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό από πλευράς ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή».