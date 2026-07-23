Οι οδηγίες του ΠΑΟΚ για τους «ασπρόμαυρους» εκδρομείς στην Πολωνία

Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στην Πολωνία.

Στο Λούμπλιν της Πολωνίας δίνει τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

Ο Δικέφαλος μέσω ανακοίνωσης, έδωσε σημαντικές πληροφορίες για τους οπαδούς του που θα βρεθούν στην Arena Lublin.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το σημαντικότερο βήμα είναι πάντα το πρώτο και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Πολωνία με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού στην Τούμπα.

Ο πρώτος επίσημος αγώνας της σεζόν, κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, διεξάγεται στο Arena Lublin για την πρώτη αναμέτρηση του 2ου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League.

Το paokfc.gr παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φίλοι της ομάδας που ταξίδεψαν στην Πολωνία για να στηρίξουν τον Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του.

Απαγορεύεται η προσέγγιση στο γήπεδο από φιλάθλους που δεν έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο. Θα διεξάγονται αυστηροί έλεγχοι και οι φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο θα απομακρύνονται από την περιοχή του γηπέδου.Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 17:30, τοπική ώρα.

Έξω από τη θύρα των φιλοξενουμένων υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης.

Στα κυλικεία του γηπέδου πωλείται μπύρα με αλκοόλ, ενώ δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στην κερκίδα.

Απαγορεύονται αυστηρά τα πυροτεχνήματα, τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα. Η χρήση τους οδηγεί σε συλλήψεις. Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο».