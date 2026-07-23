Ολυμπιακός: Ανακοίνωσαν Περδικέα οι «ερυθρόλευκοι» (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 16χρονο ακραίο, Χρήστο Περδικέα για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο Ολυμπιακός ενισχύεται στο βόλεϊ ανδρών, αυτή τη φορά με τον Χρήστο Περδικέα (15/11/2009, 1,94μ.), ο οποίος έγινε και επίσημα κάτοικος Πειραιά.

Ο νεαρός ακραίος πέρυσι αγωνίστηκε στον ΓΣ Πετρούπολης, ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική Ομάδα Κ19 και προηγουμένως ήταν αρχηγός της Κ18.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χρήστο Περδικέα. Ο 16χρονος διεθνής ακραίος (15/11/2009, 1,94μ.) εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.

Ο Χρήστος Περδικέας θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ. Είναι διεθνής με την Εθνική μας ομάδα Κ19 και ήταν αρχηγός με το εθνόσημο στην Κ18.

Η δήλωση του Χρήστου Περδικέα: «Νέα σεζόν, νέοι στόχοι. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα. Είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά, να εξελιχθώ και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Τα καλύτερα είναι μπροστά».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 ΓΣ Πετρούπολης (Ανδρών)»