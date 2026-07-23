Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας 51χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Δερβένι

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο Δερβένι, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο, χάρης την έγκαιρη επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών και με την αυτόφωρη διαδικασία συνελήφθη ένας 51χρονος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική:

«Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός ηλικίας 51 ετών προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 09:00, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της.

Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις».

Πηγή: ethnos.gr