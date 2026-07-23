Κρις Μπος: «Αν ήμουν στη θέση του Λεμπρόν, θα πήγαινα στους Χιτ»

Ο Κρις Μπος σε δηλώσεις του τόνισε πως αν ήταν στη θέση του Λεμπρόν Τζέιμς θα πήγαινε στους Χιτ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «FOS News»:

«Το είπα και παλαιότερα. Αν ήμουν στη θέση του, δεν ξέρω πού θα πάει. Δεν έχουμε μιλήσει, αλλά αν ήμουν εγώ, θα πήγαινα στο Μαϊάμι. Το έλεγα και για πλάκα. Το ανέβασα και στα social media, αλλά αστειευόμουν λέγοντας: "Ξέρεις, όταν μεγαλώνεις και είσαι έτοιμος να αποσυρθείς, πηγαίνεις στο Μαϊάμι. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να επινοήσουμε. Έχει αρχίσει να παίζει γκολφ. Μπορεί να απολαμβάνει το παιχνίδι του, να παίζει γκολφ. Είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον".

Πιστεύω ότι ο ΛεΜπρόν, ο Γιάννης και ο Μπαμ θα αποτελούσαν ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο. Νομίζω ότι ταιριάζουν μεταξύ τους και η ομάδα μπορεί να κάνει κι άλλες κινήσεις για να αποκτήσει σουτέρ και να χτίσει γύρω τους. Ταυτόχρονα, το έχουμε ξαναδεί αυτό: δύο παίκτες που μπορούν να πιέσουν τη ρακέτα, όπως ο Ντουέιν Ουέιντ και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Θα μπορούσε να είναι σχεδόν η ίδια δυναμική. Ξέρουν ήδη ποιες φάσεις να παίξουν και ποια επίθεση να εφαρμόσουν.

Πιστεύω ότι μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός εκεί και ταυτόχρονα να απολαμβάνει αυτόν τον τρόπο ζωής. Αυτό θα έκανα εγώ».