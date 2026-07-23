Το πρόγραμμα της νέας σεζόν σε Handball Premier και Α1 Γυναικών

Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσης Ελλάδας πραγματοποίησε την κλήρωση των πρωταθλημάτων για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γνωστοποιώντας το αγωνιστικό πρόγραμμα τόσο στη Handball Premier όσο και στην Α1 Γυναικών.

Η Handball Premier θα ξεκινήσει το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα θα διεξαχθεί το Σούπερ Καπ, όπου Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.

Το νέο πρωτάθλημα των ανδρών θα διεξαχθεί με ανανεωμένο σύστημα. Μετά την ολοκλήρωση των 22 αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας, οι δύο τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας θα υποβιβάζονται απευθείας. Οι δύο πρώτοι θα εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στους τελικούς, όπου ο τίτλος θα κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την τρίτη έως την έκτη θέση θα συμμετάσχουν στα playoffs, διεκδικώντας μία θέση στους τελικούς, αλλά και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το πρόγραμμα της Handball Premier

19/09/2026 1η Αγωνιστική - 12η Αγωνιστική 09/12/2026

Ζαφειράκης Νάουσας-ΧΑΝΘ

ΓΣ Δράμα 1986-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Ιωνικός Autovalue

Διομήδης Άργους-ΓΑΣ Κιλκίς

Αθηναϊκός ΑΣΒ-Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

ΑΣΕ Δούκα-Άρης Νικαίας

26/09/2026 2η Αγωνιστική - 13η Αγωνιστική 06/02/2027

ΑΣΕ Δούκα-Ζαφειράκης Νάουσας

ΧΑΝΘ-ΓΣ Δράμα 1986

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Ιωνικός Autovalue-Διομήδης Άργους

ΓΑΣ Κιλκίς-Αθηναϊκός ΑΣΒ

Άρης Νικαίας-Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

30/09/2026 3η Αγωνιστική - 14η Αγωνιστική 13/02/2027

ΓΣ Δράμα 1986-ΑΣΕ Δούκα

ΠΑΟΚ-ΧΑΝΘ

Διομήδης Άργους-ΑΕΚ

Αθηναϊκός ΑΣΒ-Ιωνικός Autovalue

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή-ΓΑΣ Κιλκίς

Ζαφειράκης Νάουσας-Άρης Νικαίας

03/10/2026 4η Αγωνιστική - 15η Αγωνιστική 20/02/2027

ΑΣΕ Δούκα-ΠΑΟΚ

Ζαφειράκης Νάουσας-ΓΣ Δράμα 1986

ΧΑΝΘ-Διομήδης Άργους

ΑΕΚ-Αθηναϊκός ΑΣΒ

Ιωνικός Autovalue-Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

Άρης Νικαίας-ΓΑΣ Κιλκίς

10/10/2026 5η Αγωνιστική - 16η Αγωνιστική 27/02/2027

Διομήδης Άργους-ΑΣΕ Δούκα

ΠΑΟΚ-Ζαφειράκης Νάουσας

Αθηναϊκός ΑΣΒ-ΧΑΝΘ

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή-ΑΕΚ

ΓΑΣ Κιλκίς-Ιωνικός Autovalue

ΓΣ Δράμα 1986-Άρης Νικαίας

17/10/2026 6η Αγωνιστική - 17η Αγωνιστική 03/03/2027

ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός ΑΣΒ

Ζαφειράκης Νάουσας-Διομήδης Άργους

ΓΣ Δράμα 1986-ΠΑΟΚ

ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

ΑΕΚ-ΓΑΣ Κιλκίς

Άρης Νικαίας-Ιωνικός Autovalue

24/10/2026 7η Αγωνιστική - 18η Αγωνιστική 20/03/2027

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή-ΑΣΕ Δούκα

Αθηναϊκός ΑΣΒ-Ζαφειράκης Νάουσας

Διομήδης Άργους-ΓΣ Δράμα 1986

ΓΑΣ Κιλκίς-ΧΑΝΘ

Ιωνικός Autovalue-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Άρης Νικαίας

14/11/2026 8η Αγωνιστική - 19η Αγωνιστική 27/03/2027

ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς

Ζαφειράκης Νάουσας-Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

ΓΣ Δράμα 1986-Αθηναϊκός ΑΣΒ

ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους

ΧΑΝΘ-Ιωνικός Autovalue

Άρης Νικαίας-ΑΕΚ

21/11/2026 9η Αγωνιστική - 20η Αγωνιστική 03/04/2027

Ιωνικός Autovalue-ΑΣΕ Δούκα

ΓΑΣ Κιλκίς-Ζαφειράκης Νάουσας

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή-ΓΣ Δράμα 1986

Αθηναϊκός ΑΣΒ-ΠΑΟΚ

ΑΕΚ-ΧΑΝΘ

Διομήδης Άργους-Άρης Νικαίας

28/11/2026 10η Αγωνιστική - 21η Αγωνιστική 17/04/2027

ΑΣΕ Δούκα-ΑΕΚ

Ζαφειράκης Νάουσας-Ιωνικός Autovalue

ΓΣ Δράμα 1986-ΓΑΣ Κιλκίς

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή

Διομήδης Άργους-Αθηναϊκός ΑΣΒ

Άρης Νικαίας-ΧΑΝΘ

05/12/2026 11η Αγωνιστική - 22η Αγωνιστική 24/04/2027

ΧΑΝΘ-ΑΣΕ Δούκα

ΑΕΚ-Ζαφειράκης Νάουσας

Ιωνικός Autovalue-ΓΣ Δράμα 1986

ΓΑΣ Κιλκίς-ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή-Διομήδης Άργους

Αθηναϊκός ΑΣΒ-Άρης Νικαίας

Η Α1 Γυναικών θα ξεκινήσει μία εβδομάδα αργότερα, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου. Πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί και εδώ το Σούπερ Καπ, με τον ΠΑΟΚ και την Αναγέννηση Άρτας να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Στο πρωτάθλημα των γυναικών δεν υπάρχουν αλλαγές στο αγωνιστικό φορμάτ. Οι δέκα ομάδες θα αναμετρηθούν σε διπλό γύρο στην κανονική περίοδο, με τις δύο τελευταίες να υποβιβάζονται. Οι τέσσερις πρώτες της βαθμολογίας θα προκριθούν στα playoffs, όπου οι ημιτελικές σειρές θα κρίνονται στις δύο νίκες και οι τελικοί στις τρεις.

Το πρόγραμμα της Α1 Γυναικών

26/09/2026 1η Αγωνιστική - 10η Αγωνιστική 09/01/2027

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΠ Πανόραμα

ΟΦΝ Ιωνίας-Αθηναϊκός ΑΣΒ

Αναγέννηση Άρτας-ΠΑΟΚ

ΑΟ Προσοτσάνης-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΚ

03/10/2026 2η Αγωνιστική - 11η Αγωνιστική 23/01/2027

ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΣΧ Πυλαίας

ΑΕΠ Πανόραμα-ΟΦΝ Ιωνίας

Αθηναϊκός ΑΣΒ-Αναγέννηση Άρτας

ΠΑΟΚ-ΑΟ Προσοτσάνης

ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

10/10/2026 3η Αγωνιστική - 12η Αγωνιστική 30/01/2027

ΟΦΝ Ιωνίας-ΓΑΣ Καματερού

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα

ΑΟ Προσοτσάνης-Αθηναϊκός ΑΣΒ

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-ΠΑΟΚ

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΕΚ

17/10/2026 4η Αγωνιστική - 13η Αγωνιστική 06/02/2027

ΓΑΣ Καματερού-Αναγέννηση Άρτας

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΟΦΝ Ιωνίας

ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΟ Προσοτσάνης

Αθηναϊκός ΑΣΒ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

31/10/2026 5η Αγωνιστική - 14η Αγωνιστική 13/02/2027

ΑΟ Προσοτσάνης-ΓΑΣ Καματερού

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΣΧ Πυλαίας

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-ΑΕΠ Πανόραμα

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός ΑΣΒ

ΟΦΝ Ιωνίας-ΑΕΚ

07/11/2026 6η Αγωνιστική - 15η Αγωνιστική 20/02/2027

ΓΑΣ Καματερού-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΑΟ Προσοτσάνης

ΟΦΝ Ιωνίας-Αναγέννηση Άρτας

ΑΕΠ Πανόραμα-ΠΑΟΚ

ΑΕΚ-Αθηναϊκός ΑΣΒ

14/11/2026 7η Αγωνιστική - 16η Αγωνιστική 13/03/2027

ΠΑΟΚ-ΓΑΣ Καματερού

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-ΑΕΣΧ Πυλαίας

ΑΟ Προσοτσάνης-ΟΦΝ Ιωνίας

Αθηναϊκός ΑΣΒ-ΑΕΠ Πανόραμα

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΚ

21/11/2026 8η Αγωνιστική - 17η Αγωνιστική 20/03/2027

ΓΑΣ Καματερού-Αθηναϊκός ΑΣΒ

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΠΑΟΚ

ΟΦΝ Ιωνίας-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

Αναγέννηση Άρτας-ΑΟ Προσοτσάνης

ΑΕΚ-ΑΕΠ Πανόραμα

19/12/2026 9η Αγωνιστική - 18η Αγωνιστική 27/03/2027