Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Τολιόπουλος (pic)

Στη Θεσσαλονίκη αφίχθη ο Βασίλης Τολιόπουλος το απόγευμα της Πέμπτης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη.

Ο 30χρονος διεθνής γκαρντ έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 17:00 με απευθείας πτήση από τη Ρόδο, όπου ήταν για οικογενειακές διακοπές. Οι άνθρωποι του Άρη τον υποδέχτηκαν στη Θεσσαλονίκη και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, που θα αποτελέσουν και το τελευταίο βήμα πριν τις υπογραφές.

Ο Έλληνας άσος έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «κιτρινόμαυρους», όπως και ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, και έτσι ο Τολιόπουλος θα γίνει ξανά κάτοικος Παλέ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο, που θα του αποφέρει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (24/7) και ο «Τολιό» θα φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα για τρίτη φορά στην καριέρα του μετά το 2019 και την τριετία 2022-25.

Να σημειωθεί πως δεν υπήρχε οργανωμένη υποδοχή, ωστόσο μερικοί φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να βγουν τις... απαραίτητες φωτογραφίες.