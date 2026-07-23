Στην 5η θέση ο Κακουλάκης στα 10χλμ νέων ανδρών

Ο Βασίλης Κακουλάκης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, που διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων της κατηγορίας νέων ανδρών.

Ο 19χρονος Έλληνας αθλητής ήταν από την αρχή μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων, δείχνοντας ότι μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο. Βρέθηκε δεύτερος στα 1.600 μέτρα και τρίτος στα 3.300, ενώ στο μέσο της διαδρομής (5.000μ.) πέρασε πέμπτος. Παρέμεινε σταθερά στην πρώτη δεκάδα μέχρι το τέλος, όμως στην τελική επιτάχυνση των τεσσάρων πρώτων δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό τους και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην πέμπτη θέση με χρόνο 1:54:19.73. Μάλιστα, τερμάτισε με διαφορά μεγαλύτερη των 30 δευτερολέπτων από τον αθλητή που ακολούθησε, ενώ ο τέταρτος, ο Ούγγρος Μάτε Καρπάτι, σημείωσε 1:54:01.63.

Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και ο Αντώνης Σερζετάκης, ο οποίος κατέλαβε τη 19η θέση με χρόνο 1:59:11.70. Συνολικά πήραν εκκίνηση 37 αθλητές, εκ των οποίων οι επτά δεν ολοκλήρωσαν την κούρσα.

Η μάχη για το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Ούγγρο Κριστιάν Γκραντπιέρ να αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης σε 1:53:59.87. Δεύτερος τερμάτισε ο Ιταλός Νταβίντε Γκρόσι με 1:53:59.94, μόλις επτά εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω, ενώ το χάλκινο κατέκτησε ο Γάλλος Εθάν Πάρκερ με 1:54:00.83.

Ο Κακουλάκης συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση, καθώς θα συμμετάσχει και στο αγώνισμα των 3χλμ. Knockout Sprint, όπου πέρυσι είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Στα 10χλμ. των νέων γυναικών, η Ελισάβετ Ναστοπούλου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στη 17η θέση ανάμεσα σε 25 αθλήτριες, σημειώνοντας χρόνο 2:16:19.60. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσίδα Πολίνα Κοζιάκινα με 2:02:38.03, ενώ ακολούθησαν η Γερμανίδα Γιούλια Άκερμαν (2:02:45.36) και η επίσης Ρωσίδα Βαρβάρα Χαρτσένκο (2:02:50.88).