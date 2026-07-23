Πρόεδρος Αθηναϊκού: «Μακροπρόθεσμος στόχος μας να έχουμε ιδιόκτητο γήπεδο»

Ο πρόεδρος του Αθηναϊκού, Νίκος Ραμαντάνης, αναφέρθηκε στην ομάδα, τους στόχους και παρουσίασε το πρότζεκτ «Athina 2030».

Μιλώντας στο ΕΟΚ WebRadio τόνισε μεταξύ άλλων πως στόχος του Αθηναϊκού στο μέλλον είναι να χτιστεί ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πρόγραμμα του Αθηναϊκού στη νέα Women’s Basketball League 1: «Είναι σχετικό το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες δε βρίσκονται αντιμέτωπες τις πρώτες αγωνιστικές, καθώς όλες, λίγο-πολύ, δε θα είναι στο 100% της απόδοσής τους. Νομίζω ότι τα ντέρμπι που έχουν μεταφερθεί σε μεταγενέστερες αγωνιστικές θα αυξήσουν το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα».

Για τους στόχους του Αθηναϊκού τη σεζόν 2026-27: «Ο πρώτος στόχος για εμάς είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ, να χαίρονται να μας βλέπουν όλοι. Όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Στα εγχώρια να “χτυπήσουμε” το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και στη Euroleague να κάνουμε όσο καλύτερη πορεία γίνεται, όντας η “σταχτοπούτα” της διοργάνωσης. Να πάμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες και… όπου μάς βγάλει.

Σε γενικότερο πλαίσιο είμαστε ένα σωματείο και μια διοικητική ομάδα η οποία έχει όραμα και πλάνο. Θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, να γίνουμε το benchmark και για τις υπόλοιπες ομάδες, είτε οργανωτικά είτε αγωνιστικά, και δουλεύουμε κάθε μέρα για να το πετύχουμε».

Για το πρότζεκτ «Athina 2030»: «Είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, που στο τέλος της διαδρομής, αν πάνε όλα όπως τα υπολογίζουμε, θέλουμε να έχουμε ένα ιδιόκτητο γήπεδο, δικό μας, σε ευρωπαϊκά επίπεδα, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει μια άλλη δυναμική, η οποία χρειάζεται στην ομάδα μας».

Για την τοποθεσία που μπορεί να χτιστεί το γήπεδο: «Σαφώς δε θα είναι μακριά από τον Βύρωνα. Ψάχνουμε, έχουμε κάνει και κάποιες συζητήσεις, θα δούμε τι θα προκύψει. Δεν είναι εύκολο πρότζεκτ, είναι αρκετά δύσκολο. Υπάρχουν πολλές παράπλευρες λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει προβλεφθούν ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

Για τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί από την ομάδα: «Όσον αφορά το θέμα των αλλαγών, αυτές αφορούν κυρίως τα ρούχα, τα χρώματα και κατά δεύτερον το σήμα. Δεν αφορούν το όνομα. Θεωρήσαμε ότι είναι μια καλή περίοδος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σ’ αυτήν την αλλαγή, έτσι ώστε να γίνουμε ακόμα πιο ελκυστικοί σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι του φίλαθλου κοινού. Να “χτίσουμε” μια πιο στέρεη βάση φιλάθλων, προσελκύοντας καινούργιους φιλάθλους αλλά και χορηγούς και ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να βοηθήσουν. Όλα αυτά αφορούν ένα πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής που έχουμε στο μυαλό μας για το πού θέλουμε να φτάσουμε σε 3-4 χρόνια από τώρα. Καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα και γενικότερα σε όλο τον κόσμο είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει μια αλλαγή, γιατί υπάρχει ο κόσμος που έχει ταυτιστεί και πολλές φορές αυτή η αλλαγή ξενίζει, μια τέτοια κίνηση, ωστόσο, είναι το κομμάτι της εξέλιξης του σωματείου. Θέλουμε να πάμε μπροστά, να προχωρήσουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας».

Για το αναπτυξιακό κομμάτι της ομάδας και τον στόχο της σε αυτό το κομμάτι: «Ο Βύρωνας είναι σε ένα γεωγραφικό σημείο που είναι δίπλα σε αρκετές περιοχές, οπότε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι οικογενειών, παιδιών, που αν ενδιαφέρονται για το μπάσκετ μπορούν να έρθουν στον Αθηναϊκό. Από ‘κει και πέρα, η προσπάθεια που γίνεται στις υποδομές είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μας έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το γεγονός των επιτυχιών που έχει καταφέρει η γυναικεία ομάδα, αλλά αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Αν δεν έχεις από πίσω τη σωστή οργάνωση, θα το χάσεις το παιδάκι. Οπότε, η δουλειά είναι παράλληλη, δεν κοιτάμε μόνο τη “βιτρίνα”, αλλά και τη δουλειά από πίσω, την υποδομή. Ταυτόχρονα, να μπορέσουμε οι ακαδημίες μας να αποτελέσουν, σε βάθος χρόνου, την πηγή προσέλκυσης παικτριών στον Αθηναϊκό».

Για την ανδρική ομάδα και τη νέα σεζόν στη National League 2: «Eχουμε κάνει μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα και, πιστεύω, με την καθοδήγηση του κόουτς μας, του Μάριου Δεσποτάκη, θα έχουμε κι εκεί θετικά αποτελέσματα, με πρώτο στόχο την άνοδο στη National League 1».

Για το πώς αισθάνεται για τη μέχρι τώρα πορεία του με την ομάδα του Αθηναϊκού: «Δικαίωση. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το μπάσκετ… Είμαι άνθρωπος του στίβου, αλλά, ταυτόχρονα, είμαι και μάνατζερ. Πάντα έλεγα ότι οι αθλητικές ομάδες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επιχείρηση και σαν τέτοια πρέπει να λειτουργεί. Όταν ξεκίνησα, αυτές τις αρχές είχα, με αυτήν τη μεθοδολογία πορεύτηκα και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία έχει δικαιωθεί».

Για το τι είναι αυτό που θα τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος στο τέλος της χρονιάς: «Νιώθω ήδη δικαιωμένος. Προσπαθούμε να μη χάσουμε την όρεξη μας, να γινόμαστε καλύτεροι και να μη μείνουμε στάσιμοι. Οι αλλαγές που κάνουμε είναι εξέλιξη. Θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε τις αλλαγές, γιατί μέρα με τη μέρα τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό που λέω πάντα είναι “ευελιξία, να μη φοβάσαι την αλλαγή και να έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά”».

Για τη σημασία του ανταγωνισμού: «Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός που μας ανεβάζει όλους. Όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός και είμαστε σ’ ένα μέτριο προς χαμηλό επίπεδο, μένουμε όλοι στάσιμοι. Όταν κάποιος ή κάποιοι κάνουν ένα βήμα παραπάνω και ανεβαίνουν επίπεδο, οι άλλοι, αναγκαστικά, λόγω αντανακλαστικών και μόνο, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά. Το βλέπουμε παντού, δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα αν δεν υπάρχουν και ανταγωνιστικές ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι είχαμε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, που μας κράτησε όλους σε μεγάλη αγωνία. Η δικιά μας συμμετοχή και επαναφορά έφερε ξανά στον χάρτη των social media, και των media γενικότερα, το μπάσκετ γυναικών και αυτό είναι προς όφελος όλων».