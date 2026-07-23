Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τα φιλικά προετοιμασίας του

Γνωστά έγιναν τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του.

Σειρά φιλικών αγώνων θα δώσει η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν στις 24 Αυγούστου.

Λίγες ημέρες αργότερα, τα «φίνα κορίτσια» θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό κόντρα στις Αμαζόνες. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μέρος σε δύο τουρνουά προετοιμασίας στην Ιταλία, ενώ και φέτος θα δώσει το «παρών» στο τουρνουά «Νομίκεια» του ΑΟ Θήρας

Αναλυτικά τα φιλικά

—> 9/9 Αμαζόνες

—> 12-13/9 συμμετοχή στο 2° TROFEO CITTÀ DI PORDENONE της Imoco Conegliano με τις Cda volley Talmassons FVG και Bergamo

—> 18/9 ΑΕΚ

—> 23/9 Θέτιδα Βούλας

—> 25-26/9 συμμετοχή στο 4th international Sardinia volleyball challenge tournament στο Oristano με τις Gerdau Minas, ok tent Obrenovac και μια ακόμη ομάδα

—> 2-3/10 συμμετοχή στο τουρνουά «Νομίκεια»