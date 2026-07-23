Τουτσμάν στο SDNA για Κάνγκουα: «Καμία επίσημη ενημέρωση, αλλά υπάρχουν εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό»

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος της Walla.co.il, Γιανίβ Τούτσμαν, μιλώντας στο SDNA, σημείωσε ότι δεν υπήρξε διάψευση για το «πράσινο» ενδιαφέρον, ενώ επιβεβαίωσε πως ο 27χρονος μέσος της Χάποελ Μπερ Σεβά απασχολεί το Τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Κίνγκς Κάνγκουα, με τον 27χρονο χαφ της Χάποελ Μπερ Σεβά να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του «πράσινου» μεταγραφικού σχεδιασμού.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μέχρι πρότινος πρωταγωνιστούσε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ωστόσο τις τελευταίες ώρες το ενδιαφέρον του Τριφυλλιού έχει έρθει στο προσκήνιο.

Ο Ισραηλινός δημοσιογράφος της Walla.co.il, Γιανίβ Τούτσμαν (φωτ.), μιλώντας στο SDNA, τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ή του συλλόγου σχετικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

«Μέχρι τώρα κανείς δεν έχει πει κάτι. Μίλησα με ανθρώπους από το περιβάλλον του παίκτη και μου είπαν ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν οποιονδήποτε σύλλογο συνδέεται με το όνομά του.

Πρόσωπο μέσα από την ομάδα μου μετέφερε πως όσα έχουν γραφτεί για τον Παναθηναϊκό είναι σωστά.

Δεν πρόκειται για κάτι που κάποιος απλώς πιστεύει ή υποθέτει. Είναι αλήθεια. Υπάρχουν εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό. Όμως δεν υπάρχει ακόμη κάποια επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του συλλόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τούτσμαν πρόσθεσε ότι θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή του Κάνγκουα στη ρεβάνς της Χάποελ Μπερ Σεβά απέναντι στη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται ή να διαψεύδεται το ενδεχόμενο συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό.

«Είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στη Βίκινγκουρ. Ωστόσο, δεν απάντησαν όταν ρώτησα αν υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό», σημείωσε ο Ισραηλινός ρεπόρτερ.

Η στάση αυτή ουσιαστικά αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το μέλλον του διεθνούς μέσου από τη Ζάμπια, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, σε μια μεταγραφή που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον μετά και την εμπλοκή της ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα.