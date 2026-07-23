Νότιγχαμ Φόρεστ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σλάγκερ μέχρι το 2028

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε τη μεταγραφή του Ξάβερ Σλάγκερ, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της με τον διεθνή Αυστριακό χαφ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε μία σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της, καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ξάβερ Σλάγκερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο 27χρονος διεθνής Αυστριακός μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Λειψία και αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League, αποτελώντας τη νέα επιλογή της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη για την ενίσχυση του άξονα.

Ο Σλάγκερ διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Λειψίας στη Bundesliga, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά του τόσο στο ανασταλτικό κομμάτι όσο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Με την παρουσία του, η Φόρεστ προσθέτει ποιότητα, ένταση και ισορροπία στη μεσαία γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Την περασμένη σεζόν ο Αυστριακός χαφ πραγματοποίησε 26 συμμετοχές στη Bundesliga, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ, ενώ είχε ενεργό ρόλο και με την εθνική ομάδα της χώρας του, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Με τη μεταγραφή αυτή, η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν, επενδύοντας σε έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία από υψηλό επίπεδο και διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό «γρανάζι» στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Η συμφωνία με τον Σλάγκερ έχει διάρκεια μέχρι το 2028, με τον Αυστριακό να ετοιμάζεται πλέον για τη νέα πρόκληση της καριέρας του στα γήπεδα της Αγγλίας.