Κλειδί η παρουσία του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό: Η στατιστική απεικόνισή του (pic)

Ο λογαριασμός «Clucth Data», που ασχολείται με τα στατιστικά, ανέλυσε τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Γάλλος άσος στους Μπουλς και τι μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Αρχικά ο Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που μπορεί τόσο να σουτάρει, όσο και να ανοίξει το παιχνίδι με τις διεισδύσεις του, με τα 2,01μ. ύψος και τα 120 κιλά του, στα οποία υπενθυμίζουμε ότι όπως αποκάλυψε το SDNA από τις «Άγνωστες Υποθέσεις» έσπασε τα κοντέρ, αφού έχει μονοψήφιο αριθμό λίπους.
Ο λογαριασμός ανέλυσε τον τρόπο παιχνιδιού του Γιαμπουσέλε, που είναι 54% Spot Up Wing (όταν ο παίκτης παραμένει σε ένα σημείο για να σουτάρει), 25% Stretch Creator (όταν ο παίκτης μπορεί να ντριπλάρει και να δημιουργήσει φάσεις για τον εαυτό του), με 11% Mobile Big (ο παίκτης που είναι γρήγορος και μπορεί να κινηθεί μακριά από το καλάθι) και 10% Roll Man (ο παίκτης που κάνει το σκριν).
Σημασία μάλιστα δίνεται στο γεγονός πως ο Γάλλος άσος μπορεί να παίξει και στο «5», με το κλειδί στα στατιστικά του να είναι πως το 63% των πόντων του προέρχονται από τρίποντα και το 18% από καταστάσεις pick n' pop, όταν ο ψηλός αντί να ρολάρει προς το καλάθι μετά το σκριν, βγαίνει προς τα έξω για σουτ.
Panathinaikos are building a frontcourt that can play any way they want.— Clutch Data (@clutchdata_) July 23, 2026
🎯 Alongside Moustapha Fall's rim gravity, Guerschon Yabusele brings the shooting and mobility to stretch it out.
🧩 His archetype is 54% Spot Up Wing, 25% Stretch Creator, with 11% Mobile Big and 10% Roll… pic.twitter.com/LOf9DK0RK8