Κλειδί η παρουσία του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό: Η στατιστική απεικόνισή του (pic)

Ο Παναθηναϊκός έκανε το «μπαμ» του καλοκαιριού ως τώρα κι απέκτησε τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που μπορεί να έχει πολυεπίπεδη προσφορά στο παιχνίδι του.

Ο λογαριασμός «Clucth Data», που ασχολείται με τα στατιστικά, ανέλυσε τον τρόπο που αγωνίστηκε ο Γάλλος άσος στους Μπουλς και τι μπορεί να προσφέρει στο παιχνίδι της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αρχικά ο Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που μπορεί τόσο να σουτάρει, όσο και να ανοίξει το παιχνίδι με τις διεισδύσεις του, με τα 2,01μ. ύψος και τα 120 κιλά του, στα οποία υπενθυμίζουμε ότι όπως αποκάλυψε το SDNA από τις «Άγνωστες Υποθέσεις» έσπασε τα κοντέρ, αφού έχει μονοψήφιο αριθμό λίπους.

Ο λογαριασμός ανέλυσε τον τρόπο παιχνιδιού του Γιαμπουσέλε, που είναι 54% Spot Up Wing (όταν ο παίκτης παραμένει σε ένα σημείο για να σουτάρει), 25% Stretch Creator (όταν ο παίκτης μπορεί να ντριπλάρει και να δημιουργήσει φάσεις για τον εαυτό του), με 11% Mobile Big (ο παίκτης που είναι γρήγορος και μπορεί να κινηθεί μακριά από το καλάθι) και 10% Roll Man (ο παίκτης που κάνει το σκριν).

Σημασία μάλιστα δίνεται στο γεγονός πως ο Γάλλος άσος μπορεί να παίξει και στο «5», με το κλειδί στα στατιστικά του να είναι πως το 63% των πόντων του προέρχονται από τρίποντα και το 18% από καταστάσεις pick n' pop, όταν ο ψηλός αντί να ρολάρει προς το καλάθι μετά το σκριν, βγαίνει προς τα έξω για σουτ.