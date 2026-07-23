Ολυμπιακός: Ανανέωσε για τρία χρόνια τον Πούρο

Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Πούρο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον διεθνή περιφερειακό να υπογραφεί νέο τριετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Βαγγέλη Πούρο. Ο διεθνής περιφερειακός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου».

Η δήλωση του Βαγγέλη Πούρου: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που ανανεώνω τη συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα τρία χρόνια. Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πάντα ονειρευόμουν να αγωνίζομαι! Η συνέχεια αυτής της κοινής πορείας αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή και ευθύνη.

Νιώθω ευγνωμοσύνη που θα συνεχίσω να φοράω το ερυθρόλευκο σκουφάκι και να εκπροσωπώ έναν τέτοιο σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία, φιλοδοξίες και αξίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του συλλόγου και ιδιαίτερα, τον πρόεδρο κ. Μιχάλη Κουντούρη, για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου.

Τα επόμενα χρόνια, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τον Ολυμπιακό, καθώς χτίζεται και το νέο μας κολυμβητήριο. Είναι μια εξέλιξη που μας γεμίζει όλους με ενθουσιασμό και σίγουρα, ανυπομονώ κι εγώ να αγωνιστώ στο νέο μας σπίτι, στο σπίτι της ομάδας μας και να ζήσουμε με τον κόσμο μας νέες στιγμές μοναδικές. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε μαζί με την ίδια δίψα για επιτυχίες».