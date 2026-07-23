Ο Λανουά ενώπιον των δημοσιογράφων

Ενώπιον των δημοσιογράφων θα βρεθεί ο Στεφάν Λανουά και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ/ΕΠΟ την παραμονή της έναρξης του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ.

O Γάλλος αρχιδιαιτητής θα παρουσιάσει τις "αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού" ενώπιον των δημοσιογράφων την Παρασκευή, 21 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου τα μέλη της ΚΕΔ θ' απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα δεχθούν.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 19 Ιουλίου η ΕΠΟ θ' αποφασίσει επί της πρότασης της ΚΕΔ για επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών (με ξένους VAR) στους αγώνες μεταξύ των "big-5" στο πρωτάθλημα, ενώ στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και τα τεστ φυσικής κατάστασης για τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας (Σούπερ Λιγκ).

