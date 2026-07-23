Στη Λας Πάλμας ο Μπετανκόρ – Πάει με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό

Στη Λας Πάλμας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χεφτέ Μπετανκόρ, μετακομίζοντας στα Κανάρια Νησιά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.

Τη φανέλα της Λας Πάλμας θα φορά την επόμενη τριετία ο Χεφτέ Μπετανκόρ, καθώς η ομάδα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, τον απέκτησε με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Ο 33χρονος φορ πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αλμπαθέτε, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές έχοντας 18 γκολ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Χεφτέ Μπετανκόρ Σάντσες (6/07/1993, Λας Πάλμας της Γκραν Κανάρια) επιστρέφει στον σύλλογο της γενέτειράς του, μετά από συμφωνία μεταγραφής με τον Ολυμπιακό, και θα υπερασπιστεί τα χρώματα της UD Λας Πάλμας για τις επόμενες τρεις σεζόν, μετά από μια μακρά καριέρα στο εθνικό και διεθνές ποδόσφαιρο.

Αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του νησιού, ο Χεφτέ πέρασε από τις ομάδες της Las Palmas Atlético πριν αναπτύξει μια μακρά καριέρα σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μια εμπειρία που του επέτρεψε να καθιερωθεί ως κορυφαίος επιθετικός.

Ο Χεφτέ ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, το παιχνίδι του με την πλάτη προς το τέρμα, τη φυσική του δύναμη και την κινητικότητά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αλμπαθέτε BP, όπου έπαιξε σε 38 αγώνες πρωταθλήματος και 5 αγώνες του Κυπέλλου Ισπανίας, σημειώνοντας 18 γκολ.

Με την προσθήκη του, η UD Λας Πάλμας ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει βαθύ αίσθημα σύνδεσης με το νησί και τον σύλλογο, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη νέα φάση με τον ενθουσιασμό να υπερασπιστεί τη κίτρινη φανέλα στην ομάδα της πατρίδας του».