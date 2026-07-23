Σε άλλο κόσμο η ΕΟΚ: Είδε τα δημοσιεύματα της προσφυγής του Απόλλωνα κι εξαφάνισε την ανακοίνωση!

Σε άλλο κόσμο η ΕΟΚ, που στη διάρκεια της διαδικασίας των κληρώσεων των πρωταθλημάτων της νέας σεζόν έκανε αναφορά για δημοσιεύματα κι εξαφάνισε την ανακοίνωση του Απόλλωνα Πατρών!

Η ομάδα της Πάτρας την Τετάρτη (22/7) ενημέρωσε επίσημα πως προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για το θέμα της αδειοδότησης της Elite League μέσω wild card και κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΕΟΚ.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία όμως στάθηκαν στα δημοσιεύματα και δεν είπαν λέξη για την ανακοίνωση της πατρινής ομάδας, με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΟΚ, Ντίνο Σβερκούνο να τονίζει πως τίποτα δεν μπορεί να μπλοκάρει την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε πως εδώ και καιρό κι από την έκδοση wild card στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, ο Απόλλων Πατρών κατηγορεί ευθέως την Ελληνική Ομοσπονδία για την καθαρότητα της διαδικασίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αναφορικά με την Elite League, επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα σχετικά με προσφυγές, δεν έχει κοινοποιηθεί σε εμάς κάτι. Υπάρχει η γενική και η ειδική προκήρυξη των πρωταθλημάτων, όπου οι ομάδες δηλώνουν άπαξ τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να μπλοκάρουν τη διαδικασία, επομένως προχωράμε μην έχοντας καμία επίσημη γνώση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με την ομάδα που αναφέρεται σχετικά με τις προσφυγές να έχει κάνει κανονικά δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημά της».