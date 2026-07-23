Η Range Rover παρουσιάζει το πέμπτο μέλος της οικογένειάς της: Το νέο GT (pics)

Η Range Rover επιβεβαίωσε επίσημα την άφιξη του Range Rover GT, του πέμπτου μοντέλου της οικογένειας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μάρκας.

Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση της φιλοσοφίας της Range Rover, που συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός grand tourer με την πολυτέλεια και την τεχνολογία που χαρακτηρίζουν τη βρετανική εταιρεία. Μαζί με την ανακοίνωση, η Range Rover αποκάλυψε για πρώτη φορά και την καμπίνα του νέου μοντέλου. Το εσωτερικό ακολουθεί τη μινιμαλιστική σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας, με καθαρές γραμμές, υψηλή ποιότητα υλικών και έμφαση στη δημιουργία ενός ήρεμου και ξεκούραστου περιβάλλοντος για οδηγό και επιβάτες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νέα κεντρική οθόνη, η οποία συνεργάζεται με την ψηφιακή οθόνη πληροφοριών του οδηγού, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό πίνακα οργάνων. Ένας διακριτικός αεραγωγός εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική οριζόντια γραμμή, ενώ το ταμπλό καλύπτεται από νέα υφασμάτινη επένδυση που προσθέτει ξεχωριστή υφή και αισθητική. Τα ηχεία έχουν ενσωματωθεί διακριτικά στην επένδυση, ενισχύοντας τη λιτή εικόνα της καμπίνας.

Σύμφωνα με τη Range Rover, κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του οπτικού και ακουστικού «θορύβου», δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία λειτουργεί διακριτικά και οι βασικές λειτουργίες είναι άμεσα προσβάσιμες. Το Range Rover GT θα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας που θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα EMA. Η παραγωγή του θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο του Halewood, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δίπλα στις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και στα υβριδικά μοντέλα της γκάμας.

Αρχικά θα διατεθεί αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό (BEV), ενώ η ευελιξία της πλατφόρμας θα επιτρέψει σε δεύτερο χρόνο την προσθήκη και μιας πλήρως υβριδικής έκδοσης (HEV). Αυτή την περίοδο τα πρωτότυπα του νέου μοντέλου ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δοκιμών εξέλιξης σε πραγματικές συνθήκες. Τα οχήματα φέρουν ειδικό καμουφλάζ που σχεδιάστηκε από τις ομάδες της Range Rover και είναι εμπνευσμένο από το τοπίο γύρω από το Gaydon, όπου βρίσκονται τα σχεδιαστικά και τεχνικά κέντρα της εταιρείας.

Το χρυσό, ρευστό μοτίβο παραπέμπει στον χαρακτήρα ενός grand tourer και στο πνεύμα των μεγάλων ταξιδιών, ενώ η ψηφιακή αισθητική του υπογραμμίζει τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου. Η Range Rover αναφέρει ότι το νέο GT θα αποτελέσει το πιο τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά.