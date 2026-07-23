Μπαρτσελόνα: Αισιοδοξία για την επιστροφή του Κανσέλο – Συνεχίζονται οι επαφές με Αλ Χιλάλ (pic)

Η Μπαρτσελόνα παραμένει αισιόδοξη ότι θα ολοκληρώσει την επιστροφή του Ζοάο Κανσέλο, με τις διαπραγματεύσεις με την Αλ Χιλάλ να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση του Ζοάο Κανσέλο παραμένει ψηλά στη μεταγραφική ατζέντα της Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Καταλανοί συνεχίζουν τις επαφές με την Αλ Χιλάλ και διατηρούν την πεποίθηση ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν το deal έως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Το προηγούμενο διάστημα η μεταγραφή είχε «παγώσει», χωρίς να υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Ωστόσο, το κλίμα έχει αλλάξει, με την Μπαρτσελόνα να εμφανίζεται πλέον πιο αισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η επιθυμία του Κανσέλο, καθώς ο Πορτογάλος θέλει να επιστρέψει στους «Μπλαουγκράνα».