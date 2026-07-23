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Ελλάδα - Μαυροβούνιο 14-13: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)

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Τα στιγμιότυπα του αγώνα της Ελλάδας κόντρα στο Μαυροβούνιο και της νίκης της εθνικής μας με 14-13.

 

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 14-13: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)