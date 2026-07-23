Η Ελλάδα πήρε την νίκη με 14-13 και επικράτησε επί του Μαυροβουνίου, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλο.

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε με το πόδι στο γκάζι στην αναμέτρηση, κυριαρχώντας απόλυτα στο πρώτο οκτάλεπτο και προηγήθηκε με 7-3.

Ωστόσο, το Μαυροβούνιο έβγαλε αντίδραση και άρχισε σταδιακά να ροκανίζει τη διαφορά. Στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, σημείωσαν επιμέρους σκορ 3-2 και 4-3 αντίστοιχα, βάζοντας δύσκολα στο ελληνικό σύνολο.

Παρά την πίεση που δέχθηκε, η «γαλανόλευκη» βρήκε τις απαραίτητες λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, παραμένοντας σε θέση οδηγού.

Η τέταρτη περίοδος μετατράπηκε σε πραγματικό ντέρμπι, με τους Μαυροβούνιους να πλησιάζουν στο ένα γκολ (14-13) μόλις οκτώ δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά την Ελλάδα να αντέχει και να κρατάει τη νίκη.

Επόμενο ραντεβού για την Ελλάδα το Σάββατο (25/7) στις 13:15, όπου και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία - Γεωργία.