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Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς (vid)

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Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς και δεν του επέτρεψε να σουτάρει από πολύ κοντινή απόσταση, γλυτώνοντας την εθνική από τον κίνδυνο.

 

Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς (vid)