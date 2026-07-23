Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς (vid) 23-07-2026 10:40 SDNA Newsroom Πόλο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Μαυροβούνιο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς και δεν του επέτρεψε να σουτάρει από πολύ κοντινή απόσταση, γλυτώνοντας την εθνική από τον κίνδυνο. Σάκης Ρουβάς – Κάτια Ζυγούλη: Η πρώτη αντίδραση μετά τα δημοσιεύματα για τον «χωρισμό-βόμβα» dailymedia.gr Χουάνγκ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ: Πώς έγινε η μεταγραφική κλοπή του καλοκαιριού! menshouse.gr Στη θέση του Μητσοτάκη: Οι δυο επιλογές Σαμαρά για τη θέση του πρωθυπουργού σε κυβέρνηση συνεργασίας με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ instanews.gr Πόσο; Η πανάκριβη πώληση που έφτιαξε το καλοκαίρι του Άρη! menshouse.gr Απ’ τις ομορφότερες Ελληνίδες των ’90s: Πώς είναι σήμερα η ηθοποιός-μοντέλο που παρουσίασε το πρώτο «Ok» στο MAD dailymedia.gr Προβάρουν τα πράσινα: Οι 4 μεταγραφές που ανακοινώνει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr ΠΑΟΚ: Έναν σαν τον Χοσέλου! menshouse.gr Βρες ποια πρωτεύουσα αρχίζει από το γράμμα που σου δίνουμε: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς (vid) SHARE