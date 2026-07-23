Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς (vid)

Ο Χαλυβόπουλος πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκοΐκοβιτς και δεν του επέτρεψε να σουτάρει από πολύ κοντινή απόσταση, γλυτώνοντας την εθνική από τον κίνδυνο.