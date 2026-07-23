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Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Σπάχιτς βρίσκει δίχτυα και δίνει πολύτιμη ανάσα στην Εθνική! (vid)

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Πολύτιμη ανάσα για την εθνική μας ομάδα με το γκολ του Σπάχιτς για το 12-10, τη στιγμή που μείωνε το Μαυροβούνιο.

 

Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Ο Σπάχιτς βρίσκει δίχτυα και δίνει πολύτιμη ανάσα στην Εθνική! (vid)