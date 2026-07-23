ΑΕΚ: Ενίσχυση στα χαφ με Μαγκουάιρ

Η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών της ΑΕΚ απέκτησε την Αμερικανίδα μέσο Μάλορι Μαγκουάιρ.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τη Μάλορι Μαγκουάιρ. Η 22χρονη (01/06/2004) αθλήτρια θα ενισχύσει το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Συλλόγου.

Η Μαγκουάιρ κατάγεται από τις ΗΠΑ και αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Ξεκίνησε την καριέρα της από το Chicago FC United, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Rutgers University. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στο University of Missouri, ενώ από το 2025 μέχρι πρότινος αγωνιζόταν με το University of Wisconsin–Milwaukee. Με την τελευταία της ομάδα αναδείχθηκε Horizon League Player of the Year και Offensive Player of the Year.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μάλορι Μαγκουάιρ δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που γίνομαι μέλος της ΑΕΚ, ενός Συλλόγου με μεγάλη ιστορία, παθιασμένους φιλάθλους και υψηλές προσδοκίες. Αποτελεί τιμή για εμένα η ευκαιρία να ενταχθώ σε αυτή την οικογένεια. Ανυπομονώ να έρθω και να δώσω τα πάντα για την κατάκτηση τίτλων».

Μάλορι, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!