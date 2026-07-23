Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι Βάσεις – Πώς θα τις δουν οι υποψήφιοι

Aνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής των υποψηφίων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

Πρώτον, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, όπου απαιτείται η καταχώριση του οκταψήφιου κωδικού και των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, γραμμένων με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Δεύτερον, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του gov.gr θα λάβουν το αποτέλεσμα και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τρίτον, οι πίνακες επιτυχόντων αναρτώνται στα Λύκεια όλης της χώρας. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί.

Για τα αποτελέσματα των Σχολών Ανώτερης Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, στόχος ήταν φέτος η διαδικασία να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.

Η επίσπευση της ανακοίνωσης αποτελούσε βασική προτεραιότητα του υπουργείου, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους και να ολοκληρωθεί ταχύτερα η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.