Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ ο Τσίτσκας - Το συγκινητικό μήνυμα του αρχηγού της Κ19 (pics)

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο αρχηγός της Κ19 του ΠΑΟΚ, Πάνος Τσίτσκας αποχαιρέτησε τον Δικέφαλο.

Μετά από 11 χρόνια παρουσίας στην ασπρόμαυρη ακαδημία, ο 20χρονος στόπερ αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, τον οποίο αποχαιρέτησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο Παναγιώτης Τσίτσκας ήρθε το 2015 στον ΠΑΟΚ σε ηλικία μόλις 9 ετών (γεννημένος το 2006), από την ακαδημία της ΑΕΕ Τούμπας και έμελλε μία δεκαετία μετά να σηκώσει πρώτος το περσινό νταμπλ.

Βασικό στέλεχος και αρχηγός της περσινής Κ19, η οποία κατέκτησε υπό τις οδηγίες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν το νταμπλ, καταγράφοντας συνολικά 39 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη Κ19.

Με το μήνυμα «ευχαριστώ για όλα», ο 20χρονος στόπερ αποχαιρέτησε την ομάδα που τον ανέδειξε, ανοίγοντας ένα νέο κύκλο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

